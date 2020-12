Sciopero dei benzinai, da questa sera e fino a mercoledì pomeriggio anche in Liguria

Genova. Da questa sera, lunedì 14 dicembre alle 19 (dalle 22 sulle autostrade) e fino al primo pomeriggio di mercoledì 16 scatta un nuovo sciopero dei benzinaio. Ecco perché la prefettura di Genova ha diramato la lista degli impianti “self” comunque attivi.

Tuttavia non è escluso che una riunione in programma in queste ore al ministero dello Sviluppo economico tra sindacati e governo potrebbe scongiurare lo sciopero.

La decisione della serrata è stata presa venerdì dai sindacati di categoria Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio perché i gestori di rifornimento carburanti sono stati esclusi dalle categorie che possono beneficiare dei provvedimenti inseriti nel Decreto Ristori.

L’esclusione, spiegano i sindacati, mantiene intatte le preoccupazioni “per la tenuta economico/finanziaria delle gestioni, chiamate a garantire la continuità e la regolarità del pubblico servizio essenziale”.