Genova. Il monte Reixa con gli sci è una delle chicche preferite dagli appassionati di scialpinismo. Non facile da trovare in condizione – non tanto la cima quanto i canali di discesa, come il mitico Malanotte – ma semplice da raggiungere se ci si rende conto che “è il momento”.

Così ha fatto Matteo Galluzzo che, mercoledì 3 dicembre, dopo una notte di abbondanti nevicate, non si è lasciato scappare l’attimo, è salito fino in cima e ha scattato le foto di rito che ci ha poi gentilmente inviato.

Foto 2 di 2



Il Reixa (1183 metri) si trova sull’Alta via all’interno del Parco del Beigua, alle spalle di Arenzano, ed è raggiungibile sia da Arenzano, sia dal Faiallo, sia da Sambuco, sopra Voltri.

In queste ore in cui tanti genovesi stanno scoprendo, scarponi – ciaspole o sci ai piedi – la gioia delle vette vicine a casa imbiancate questa è sicuramente una delle “imprese” più notevoli.