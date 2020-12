Sarebbe potuto esplodere, vigili del fuoco spengono in tempo il rogo di un camper

Genova. Nel tardo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco del distaccamento di Bolzaneto, con l’appoggio di una squadra della sede centrale, sono intervenuti in via Sardorella.

Nella via, nei pressi dello svincolo autostradale della A7, si era verificato l’incendio di un camper.

Il pronto intervento dei pompieri ha permesso di evitare che le bombole di gas gpl contenute all’interno del mezzo esplodessero. Il camper è andato completamente distrutto.

Sul posto anche la polizia locale e la polizia di stato. Non ci sono stati feriti. Sono in corso le indagini per accertare le cause del rogo.