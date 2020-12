Sant’Olcese, precipitano con l’auto in una scarpata di 10 metri: coppia di anziani incolume

Sant’Olcese. I vigili del fuoco quasi non credevano ai loro occhi quando sono arrivati sul posto: nonostante la loro auto fosse rotolata giù per diversi metri, i due anziani occupanti erano vivi e vegeti. Tanto che hanno rifiutato categoricamente il trasporto in ospedale.

È successo questa mattina intorno alle 10.15 ad Arvigo Superiore, nel comune di Sant’Olcese in alta Valpolcevera. Protagonisti due attempati coniugi che, per cause da chiarire, sono finiti fuori strada con la macchina. La vettura è precipitata in una scarpata di circa dieci metri, un volo che avrebbe potuto essere letale.

Invece, nonostante i numerosi danni riportate dal veicolo, marito e moglie sono stati trovati dai vigili del fuoco in perfette condizioni anche se un po’ spaventati. Una dinamica piuttosto difficile da credere, visto che la macchina si è fermata in posizione verticale dopo essersi ribaltata più volte.

I vigili del fuoco hanno poi recuperato l’auto con l’aiuto di una gru.

Un altro incidente, a pochi chilometri di distanza, è avvenuto su una strada sterrata tra Pietralavezzara (Campomorone) e Paveto (Mignanego). Un’auto con una persona a bordo si è capottata e anche in questo caso l’autista ne è uscito illeso. Per rimuovere il veicolo, però, i pompieri stanno valutando di far chiudere la strada per far intervenire un escavatore.