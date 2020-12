Sant’Egidio, il 1 gennaio il vescovo Tasca celebra la giornata mondiale della pace

Genova. Nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, la comunità di Sant’Egidio non rinuncia a cominciare il nuovo anno insieme a chi lavora per un mondo più giusto e più umano, libero da guerre, terrorismo e ogni forma di violenza.

Per questo il 1 gennaio invita a partecipare a “Pace in tutte le terre 2021”,

l’incontro di riflessione a supporto della Giornata Mondiale della Pace

L’appuntamento è alle h.15.30 nella basilica della Ss. Annunziata del Vastato

L’arcivescovo di Genova, padre Marco Tasca guiderà una riflessione a partire dal tema scelto da papa Francesco per la Giornata “La cultura della cura come percorso di pace”.

Sarà possibile ascoltare testimonianze dai luoghi di guerra e del lavoro per la pacificazione.

A causa delle restrizioni imposte dai provvedimenti per il contrasto della pandemia in corso, non si terrà la consueta Marcia per la Pace.

L’incontro sarà trasmesso anche in streaming sul canale YouTube ‘Sant’Egidio Liguria’ collegandosi a questo indirizzo.