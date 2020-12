Genova. Che ci sarebbero stati dei cambiamenti ai vertici della sanità ligure era noto da tempo ma non che davvero tutte (tranne una) le figure apicali delle Asl e dell’azienda regionale Alisa sarebbero state rivoluzionate.

Il presidente della Regione Giovanni Toti che ha tenuto per sé la delega alla Sanità dice: “Abbiamo cercato di valorizzare le esperienze più radicate all’interno della società anche grazie a un meccanismo di short list per la selezione del meglio che era a disposizione”. Nei prossimi giorni saranno discussi con i nuovi direttori il completamento dei management.

E quindi, fermo restando Luigi Carlo Bottaro alla guida dell’Asl 3 Genovese, tutti gli altri ruoli vengono sconvolti. Il commissario straordinario di Alisa da oggi non è più Walter Locatelli, il manager simbolo di un certo imprinting “lombardo” nella sanità pubblica, viene sostituito da Francesco Quaglia, 61 anni, è confermato direttore generale del Dipartimento salute e servizi sociali di Regione Liguria.

Inoltre sarà appunto commissario di Alisa ad interim per sei mesi per ridefinire il ruolo e i dipartimenti dell’ente. Sarà affiancato da due sub-commissari: Filippo Ansaldi, già responsabile prevenzione di Alisa e uno dei membri della task force contro il Covid, e da Daniela Troiano, già commissario straordinario di Alisa.

Nel mese di gennaio, su incarico del presidente della Regione, Quaglia avrà il compito di creare all’interno di Alisa un nuovo dipartimento interaziendale Malattie infettive che sarà affidato a Matteo Bassetti.

Nuovo direttore anche per l’ospedale policlinico San Martino di Genova. Qui il nuovo direttore generale è Salvatore Giuffrida che, dopo essere stato direttore amministrativo dal 2018, scalza Giovanni Ucci.

Il nuovo direttore dell’Asl 4 del Tigullio è Paolo Petralia, ex direttore generale del Gaslini. A dirigere l’Asl 5 spezzina è Paolo Cavagnaro che prende il posto del commissario straordinario Daniela Troiano. All’Asl 2 Savonese arriva Marco Damonte Prioli, che era già direttore generale nell’Asl 1 Imperiese. Qui arriva Silvio Falco.

I CURRICULA

SALVATORE GIUFFRIDA – DG OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

Nato a Loano, 57 anni (30 ottobre 1963).

Ha iniziato alla ASL Finalese-Santa Corona come direttore del personale. Ha trascorso 15 anni a seguire in Telecom, come responsabile dell’area territoriale e 14 anni a Liguria Digitale, come responsabile della Direzione Sanitaria, al fianco del Dg Enrico Castanini. È stato direttore del personale e direttore amministrativo della Asl2 e da 2 anni e 3 mesi è direttore amministrativo del Policlinico San Martino.

È un velista agonista praticante (molto riconosciuto nell’ambiente) e appassionato di calcio (milanista).

SILVIO FALCO – DG ASL1

59 anni. Attuale direttore di struttura complessa di Igiene degli alimenti e della nutrizione presso il Dipartimento prevenzione dell’AslTO3 (Regione Piemonte).

Ha ricoperto diversi importanti incarichi di vertice nelle aziende della sanità piemontesi tra cui: direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, direttore generale dell’azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. È stato direttore sanitario in diverse aziende tra cui: Asl To3 di Pinerolo, azienda ospedaliero-universitaria S.Luigi Gonzaga di Orbassano, azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, di cui è stato anche Commissario straordinario.

MARCO DAMONTE PRIOLI – DG ASL2

56 anni. Già direttore generale della Asl1 imperiese con importanti esperienze gestionali presso Aziende sanitarie quale direttore amministrativo di Asl3, dirigente dell’informatica presso Regione Liguria e con importanti competenze in materia di programmazione sanitaria.

LUIGI CARLO BOTTARO – DG ASL3

64 anni. Riconfermato nell’incarico di direttore generale della Asl3, con importanti esperienze pregresse anche di direzione sanitaria presso la stessa azienda, dove ha ricoperto anche gli incarichi di direzione del dipartimento interaziendale di Patologia clinica metropolitano.

PAOLO PETRALIA – DG ASL4

55 anni. Decennale esperienza di direttore generale dell’Istituto Gaslini, attuale presidente e direttore dell’Associazione ospedali pediatrici italiani.

PAOLO CAVAGNARO – DG ASL5

Ha ricoperto l’incarico di commissario straordinario presso la Asl2, direttore generale della Asl4 e direttore sanitario della Asl3. Caratterizzato da grande esperienza nella gestione del territorio.

FRANCESCO QUAGLIA

61 anni. Attuale e confermato direttore generale del Dipartimento salute e servizi sociali di Regione Liguria, componente del comitato di settore per la contrattazione collettiva nazionale in materia sanitaria. Ha ricoperto rilevanti incarichi di dirigente regionale sempre nell’ambito della sanità nonché di direttore generale della ex Ars Liguria.