San Fruttuoso, paura in via del Manzasco: principio di incendio per un cortocircuito

Genova. Un appartamento completamente invaso dal fumo, per fortuna vuoto in quel momento, e gli altri condomini svegliati dall’odore acre. Paura stamattina in via del Manzasco, nel quartiere di San Fruttuoso, per un principio d’incendio all’interno di un’abitazione.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che, dopo aver appurato che non c’era nessuno in casa, hanno estinto il rogo sul nascere e allontanato alcuni vicini per evitare che rimanessero intossicati. Secondo i primi accertamenti tutto sarebbe partito dal cortocircuito di un frigorifero.

L’appartamento, annerito dal fumo denso e tossico, è stato dichiarato inagibile. In corso gli accertamenti da parte dei pompieri.