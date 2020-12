San Fruttuoso, il consigliere leghista ammonisce la giunta Bucci: “Assurdo asfaltare la creusa”

Genova. “L’amministrazione comunale faccia il possibile” per salvare salita Vecchia di Nostra Signora del Monte da “una assurda e non voluta asfaltatura che deturperebbe irrimediabilmente questa bellissima e particolare creusa.

A unirsi all’appello del comitato dei cittadini, che ha già avviato una petizione online e minacciato un’azione legale, è il consigliere Davide Rossi della Lega, partito ben radicato nella maggioranza del sindaco Marco Bucci.

“Uno degli impegni presi in campagna elettorale – ricorda Rossi – riguardava il tema della riqualificazione e valorizzazione delle creuse genovesi, tema su cui le giunte di sinistra hanno fallito in modo assurdo. Questa amministrazione di è dimostrata molto attenta a questa problematica, le creuse sono un patrimonio storico e culturale tipico della nostra città e in molte di esse l’amministrazione è intervenuta in modo concreto”.

La salita dovrà essere temporaneamente asfaltata, dopo aver gettato uno strato di tessuto non tessuto per proteggere la pavimentazione storica, per consentire l’accesso dei mezzi al nuovo cantiere nell’edificio dell’istituto Fassicomo, dove verranno trasformate in abitazioni private le ex officine meccaniche.

Al momento gli uffici tecnici dell’assessorato ai lavori pubblici guidato dal vicesindaco Pietro Piciocchi sono in attesa di ricevere un parere da parte della Soprintendenza, che aveva lamentato di non essere stata coinvolta su una strada vincolata. Per questo il semaforo verde ai lavori – che non dovrebbe essere a rischio – sarà comunque in ritardo di qualche giorno.