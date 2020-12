Sampierdarena, rubano nelle auto in sosta con il ‘palo’ a bordo di un quad: 3 arresti

Genova. Hanno forzato le portiere di alcune auto in sosta e hanno cominciato a frugare dentro in due mentre un terzo faceva da palo a bordo di un monopattino elettrico.

E’ successo stanotte in via Grossi a Sampierdarena. I poliziotti delle volanti sono arrivati dopo la telefonata di un residente che ha seguito tutta la scena dalla finestra.

I poliziotti hanno raggiunto i ladri utilizzando tutte le cautele per non farsi sentire, riuscendo così a sorprendere i tre mentre cercavano di portare via il mezzo elettrico a spinta. Alla vista delle divise, hanno cercato di fuggire ma sono stati raggiunti e bloccati.

A seguito di controllo sono stati trovati in possesso di un coltello, il mazzo di chiavi di un autocarro, un navigatore satellitare e due carica batteria da auto. I tre, tutti tra i 18 e i 19 anni di cui due italiani e un tunisino, sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso e resistenza, e denunciati per ricettazione e porto di armi o oggetti atti ad offendere.