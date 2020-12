Sampierdarena, da domani attivo nuovo drive through per i tamponi rapidi

Genova. Da domani, mercoledì 16 dicembre, è attivo a Sampierdarena in via Pacinotti un nuovo Ambulatorio Integrato Asl3 – in modalità drive-through – per l’effettuazione di tamponi antigenici rapidi. Secondo il format messo a punto da Asl3 è prevista, come negli altri 15 Ambulatori Integrati (22 il totale dei punti tampone), la sinergia tra Asl3 e i diversi attori presenti sul territorio: Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta del Distretto Sociosanitario 9, Municipio Centro Ovest, Protezione Civile e Coop Liguria.

L’accesso al servizio sarà su prenotazione tramite i Medici di Medicina Generale e Pediatri del Distretto Sociosanitario 9 che aderiscono all’iniziativa, i quali si occuperanno anche di effettuare i tamponi. Nell’Ambulatorio verranno eseguiti tamponi antigenici rapidi e nel caso di risultato non-negativo quelli molecolari.

L’attività nella sede di Via A. Pacinotti 41 rosso si svolgerà durante la settimana, nella fascia mattutina dalle 8.30 alle 12.30. L’Ambulatorio va ad affiancare l’offerta del Distretto 9 dove è operativa già da tempo la sede in accesso diretto di Villa Bombrini a Cornigliano. Per consultare l’ubicazione delle 22 sedi territoriali Asl3: http://www.asl3.liguria.it/coronavirus/speciale-tamponi/sedi-asl3-per-i-tamponi.html