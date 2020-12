Samperdarena, ubriachi in strada lanciano una bottiglia contro una donna

Genova. I poliziotti delle volanti hanno denunciato per minacce aggravate in concorso 3 ecuadoriani di età compresa tra i 35 e 47 anni. E’ successo ieri sera in via P. Pesce a Sampierdarena, poco prima delle 22.

I tre, in giro ubriachi e carichi di bottiglie di birra e spumante, sono stati rimproverati da una donna, affacciatasi dalla finestra di casa e disturbata dai loro schiamazzi.

Gli uomini per tutta risposta le hanno lanciato una bottiglia di vetro che fortunatamente ha mancato il bersaglio.

All’arrivo dei poliziotti i 3 sono stati inoltre sanzionati per ubriachezza e per la violazione della normativa covid poiché senza mascherina.