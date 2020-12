Rugby: Giulia e Micol Cavina in raduno con la Nazionale femminile

Cogoleto. Nell’ultimo raduno annuale della Nazionale femminile, in programma a Parma da domenica 27 a martedì 29 dicembre, fra le ventiquattro atlete convocate dal coach Andrea Di Giandomenico ci sono anche due ragazze liguri.

Le due sorelle Micol Cavina e Giulia Cavina, scuola Cffs Cogoleto Rugby, già con esperienze in azzurro, ed attualmente tesserate risppttivamente per l’Arredissima Villorba e le Erinni del Cus Milano, entrambe club di Serie A, saranno impegnate in questi tre giorni alla cittadella del rugby emiliana con allenamenti sul campo ed anche in palestra, nell’attesa dell’ulteriore raduno di gennaio 2021 che segnalerà la rosa definitiva delle azzurre in vista del Torneo femminile delle Sei Nazioni, che inizierà a febbraio.

Le gemelle Micol e Giulia hanno imparato a giocare a rugby grazie soprattutto al padre Stefano, che nel 1975 insieme ad altri suoi amici fondò il club del Cffs Cogoleto e, dopo una lunga carriera da giocatore, ha seguito tecnicamente le sue figlie.

Micol e Giulia hanno altre due sorelle, anch’esse rugbiste: Gaia, che gioca mediano di mischia nell’Under 16 del Cus Milano, e Valentina, atleta del Cus Genova di Serie A.