Ruba la cassa di un bar in Darsena: identificato grazie alle impronte

Genova. I poliziotti del commissariato Centro hanno denunciato per furto un marocchino 40enne pluripregiudicato.

I fatti risalgono alla notte del 20 ottobre quando il ladro si era introdotto, forzando la porta di ingresso, in un bar di calata Vignoso in Darsena, portando via 155 euro dal fondo cassa.

Dai rilievi effettuati dalla polizia scientifica sono emerse due impronte digitali che il 40enne aveva lasciato durante il furto e che hanno permesso di risalire alla sua identità.