Ristorante chiuso dai carabinieri continua a servire pasti: multa raddoppiata e nuova chiusura

Genova. Era stato chiuso lunedì per 5 giorni con multa alla proprietaria che stava servendo pasti nel locale dopo le 18 nonostante le disposizioni anti Covid.

Ma ieri pomeriggio, i carabinieri della stazione della Maddalena sono tornati sul posto e hanno trovato il ristorante aperto.

Succede in via della Maddalena 34. Il ristorante etnico, di proprietà di una donna senegalese in regola con tutti i permessi, è stato quindi nuovamente multato con una sanzione raddoppiata di 800 euro alla proprietaria ‘recidiva’ e provvedimento di chiusura immediata.