Rimane chiuso in piena notte nell’area scarico merci dell’Ipercoop: denunciato

Genova. Dopo essere rimasto all’interno dell’area di scarico merci dell’Ipercoop di Bolzaneto ha fatto scattare l’allarme antintrusione.

E’ successo intorno al mezzanotte di ieri. L’addetto alla vigilanza lo ha visto allora dalle telecamere di videosorveglianza mentre cercava di aprire le porte d’ingresso del magazzino che erano tuttavia state chiuse.

Protagonista un 27enne italiano, pregiudicato. Il giovane è stato fermato e trattenuto fino all’arrivo degli agenti delle volanti che lo hanno preso in consegna e accompagnato in questura dove è stato denunciato per invasione di terreni ed edifici.