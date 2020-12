Residenza Villa Tasso a Rapallo, dopo l’epidemia di Covid riapertura entro la prossima settimana

Rapallo. Era stata chiusa a causa dell’epidemia da Covid che aveva investito sia gli ospiti sia il personale. La residenza protetta comunale Villa Tasso è pronta a riaprire entro la prossima settimana.

Questa mattina il vicesindaco Pier Giorgio Brigati, insieme al dirigente del settore 4 – servizi alla persona Anna Maria Drovandi e ai funzionari comunali, ha ricevuto, presso il salone consiliare, i vertici di Kcs, il soggetto gestore.

I rappresentanti di Kcs hanno garantito di aver adottato tutte le disposizioni necessarie per assicurare la riapertura della residenza.

“L’incontro ha portato ai risultati attesi, l’amministrazione ha sollecitato una riapertura in tempi brevi sia per permettere agli ospiti della residenza di tornare in un ambiente a loro familiare prima delle festività natalizie sia per dare una risposta ai dipendenti di Kcs che erano in attesa di conoscere un quadro più preciso della situazione – afferma il vicesindaco Pier Giorgio Brigati – desidero ringraziare tutte le strutture del territorio che in questo periodo hanno temporaneamente accolto gli ospiti della residenza, Asl 4 e Kcs per la collaborazione e per aver ristabilito la situazione in breve tempo nonché gli uffici comunali preposti”.