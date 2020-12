Regalo sotto l’albero per la PSA Olympia: il roster gialloblù si rinforza con Giulia Crespi

Genova. Regalo di Natale in casa gialloblù: il patron Giorgio Parodi riesce a portare sotto la Lanterna Giulia Crespi, una giocatrice di livello a rinforzare una rosa già di qualità.

Giulia, classe 2000, si avvicina al mondo della pallavolo all’età di 8 anni, dal 2014 al 2017 gioca per Foppapedretti Bergamo nelle categorie Under 16, Under 18, Serie D, Serie B2 e Serie B1. L’ultimo anno di giovanili gioca in Under 18 e Serie B2 con UYBA Volley Busto Arsizio. Nonostante la giovane età Giulia vanta già diverse esperienze in Serie B1 a Bedizzole, Palau e negli scorsi mesi a Gossolengo.

Soddisfatto del nuovo arrivo, Giorgio Parodi dichiara: “C’è stata l’occasione di chiudere per una giocatrice importante come Giulia e l’abbiamo colta. È un’atleta che seguivamo già da tempo e siamo davvero orgogliosi di averla portata sotto la Lanterna per questo inizio di campionato previsto il 23 gennaio”.