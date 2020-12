Recco: lungomare Bettolo aperto al traffico e alla sosta per lo shopping natalizio

Recco. In lungomare Bettolo, nel tratto compreso tra largo dei Mille e il Monumento ai Caduti del Mare, dalle ore 7.15 del 21 dicembre alle ore 19 del 24 dicembre, scatta l’apertura al traffico e alla sosta delle auto.

Lo ha disposto la giunta comunale con una delibera che prevede anche di autorizzare, come già avvenuto lunedì 14 dicembre, il prolungamento fino alle 18.30 dell’orario di apertura dei banchi del mercato settimanale.

“Con le nuove disposizioni di sosta in lungomare Bettolo intendiamo favorire lo shopping natalizio nelle attività commerciali del centro cittadino. Conosciamo le difficoltà affrontate dai nostri commercianti, collegate all’emergenza sanitaria, quindi pensiamo che sia compito di una buona amministrazione creare i presupposti per riuscire ad agevolare gli acquisti in comodità e sicurezza e dare un supporto concreto alle attività locali” dichiarano in una nota congiunta il sindaco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato alla viabilità Franco Senarega.