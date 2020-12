Rapallo, operaio cade nel cavedio di un albergo, trasportato in fin di vita al San Martino

Rapallo. Un ragazzo di 29 anni è precipitato questa mattina nel cavedio dell’albergo dove alloggiava a Rapallo, riportando ferite e traumi gravissimi. Trasportato al pronto soccorso del San Martino di Genova, lotta tra la vita e la morte.

L’episodio è avvenuto poco dopo le cinque del mattina: per cause da accertare l’uomo, un operaio di origini campane a Rapallo per lavorare in un cantiere, è caduto dalla finestra della camera d’albergo dove risiedeva, il Cavour, in pieno centroo.

Sul posto, oltre ai medici del 118, anche i Vigili del Fuoco che sono intervenuti per riuscire a recuperare il giovane, e i carabinieri che hanno fatto i rilievi del caso e aperto le indagini per un episodio che avvenuto in circostanze ancora da capire.