Progetto Giovani: completato il primo modulo di formazione per gli staff tecnici delle Rappresentative

La nuova stagione delle Rappresentative Nazionali comincia dalla formazione: questo pomeriggio si è svolto, infatti, il primo modulo di aggiornamento per gli staff tecnici “Lo stage di 3 giorni: gestione ottimale dei contenuti dell’allenamento da un punto di vista fisico-atletico” a cura del Prof. Mattia Toffolutti (ex di Cagliari e Verona), preparatore atletico delle cinque selezioni giovanili LND con una lunga esperienza nel calcio e in altre discipline sportive.

Al workshop online hanno preso parte inoltre i referenti tecnici regionali e gli osservatori che compongono la squadra dello scouting, attività al centro del Progetto Giovani insieme, appunto, alla formazione e a quella sul campo, quest’ultima ancora in attesa di poter riprendere.

Focus dei contributi scientifici illustrati da Toffolutti la strutturazione del microciclo di allenamento per quanto riguarda le rappresentative: “Il lavoro fisico che andremo a fare con i ragazzi è profondamente diverso da quello svolto nelle loro società di appartenenza. Nel nostro caso abbiamo pochi giorni a disposizione, per cui diventa necessario tenere in considerazione anche fattori come lo stress da viaggio o il dispendio cognitivo che comportano le sedute didattiche previste nei raduni”.