Recco. Tris Pro Recco in Champions League: a Ostia i biancocelesti battono lo Spandau 04 Berlino per 19-6 e chiudono il primo concentramento con nove punti, in testa al girone A insieme allo Jug Dubrovnik.

Vincere soffrendo meno rispetto alle prime due partite: con questo obiettivo i ragazzi condotti da Hernandez, privi di Echenique a riposo, scendono in acqua per l’ultimo impegno del 2020. E l’approccio al match della Pro Recco è convincente con Bijac bravo a respingere tutte le occasioni dello Spandau e Di Fulvio a trascinare la fase offensiva. Il numero 2 inaugura il tabellino dopo quasi tre minuti di gioco da posizione quattro, poi serve Dobud sul secondo palo sfruttando l’espulsione di Juengling. Uomo in più che i biancocelesti capitalizzano altre due volte con Figlioli e Di Fulvio che chiudono il primo quarto sul 4-0.

Il primo gol dei tedeschi arriva sul 5-0, dopo quasi 11 minuti ed è il rigore trasformato da Kholod. Penalty che non sbaglia neppure Ivovic, due volte dai cinque metri, per il 6-1. La girata vincente di Dobud (7-1) scuote lo Spandau che va a segno con Gielen e Kholod, ma prima Younger, e poi Presciutti in superiorità, mantengono il più 6 con il risultato di 9-3 che accompagna le squadre al cambio campo.

Le ottime percentuali con l’uomo in più si confermano anche nel terzo quarto con le reti di Dobud e Mandic (11-3) che sono una mazzata sul morale dello Spandau 04. La Pro Recco allora dilaga e vola verso gli ultimi otto minuti sul 14-3 con la gioia del primo gol in Champions League dell’americano Hallock al termine di una bella azione corale in superiorità.

Hernandez cambia tra i pali, con Negri che sostituisce Bijac, e come al solito Younger si scatena nel quarto tempo con tre reti (poker totale per lui, miglior marcatore) nel 19-6 definitivo che vede segnare tutti i giocatori di movimento.

Il tabellino:

Pro Recco – Spandau 04 Berlino 19-6

(Parziali: 4-0, 5-3, 5-0, 5-3)

Pro Recco: Bijac, F. Di Fulvio 2, Mandic 2, Figlioli 2, Younger 3, Velotto 1, N. Presciutti 1, Hallock 1, Ivovic 2, Figari 1, Dobud 3, S. Luongo 1, Negri. All. G. Hernandez.

Spandau Berlino: Baksa, Saudadier, Gielen 1, Cagalj, I. Zovic, Jüngling, Strelezkij, Dedovic, M. Stamm, Kholod 3, Restovic, Pjesivac 2, Vernet-Schweimer. All. P. Kovacevic.

Arbitri: Putnikovic (Srb) e Zwart (Ned).

Note. Usciti per tre falli: Stamm e Cagalj nel terzo tempo, Jüngling nel quarto. Superiorità numeriche: Pro Recco 8 su 12 più 4 rigori realizzati, Spandau 1 su 8 più 1 rigore realizzato.