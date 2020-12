Pro Recco, Francesco Di Fulvio: “Partita sofferta, non abbiamo giocato ai nostri livelli”

Recco. Francesco Di Fulvio, nella partita contro l’Ortigia, è andato a segno due volte, realizzando il 3-6 e trasformando il rigore del 7-10.

L’attaccante classe 1993 è stato tra i protagonisti del successo dei biancocelesti nel secondo incontro di Champions League giocato dalla squadra ligure ad Ostia, così come lo era stato contro il Marsiglia, con il quale era andato a bersaglio tre volte.

Di Fulvio, al termine della partita, ha dichiarato: “Dobbiamo mantenere questo ritmo, anzi, dobbiamo migliorarlo. Partita sofferta, secondo me non abbiamo giocato ai nostri livelli. Comunque il cammino è molto lungo, siamo ad inizio stagione. Non giochiamo partite importanti da diversi mesi, quindi ben vengano queste partite. Complimenti all’Ortigia perché è un’ottima squadra, finora ha impensierito tutte le squadre che ha incontrato, l’ha fatto anche oggi con noi”.

Il prossimo avversario sarà lo Spandau. “Sarà un’altra battaglia anche domani, lo sappiamo, perché siamo venuti qua per fare tre partite molto importanti, molto difficili. Quindi ora testa a domani” ha concluso.