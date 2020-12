Primo furto sventato all’Esselunga: tenta di rubare 400 euro di merce, denunciato

Genova. Appena inaugurato, oltre ad attirare l’attenzione dei genovesi che si mettono in coda per comprare, il nuovo supermercato Esselunga di via Piave comincia anche ad attirare l’attenzione di chi la spesa vuole farla senza passare dalla cassa.

Ieri pomeriggio infatti si è verificato il primo tentativo di furto, sventato dalla vigilanza interna e dai carabinieri della vicina stazione di Forte San Giuliano.

A essere denunciato per furto aggravato è stato un romeno di 29 anni che aveva portato via generi alimentari, abbigliamento e utensili vari per un importo di 400 euro circa.

La refurtiva è stata restituita dai militari al responsabile del centro commerciale.