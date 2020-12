Genova. Risveglio sotto un manto bianco per l’entroterra genovese. La prima allerta neve è stata confermata da ciò che è accaduto nella notte. Valle Stura, Valle Scrivia, le valli interne del Tigullio e le alture alle spalle di Arenzano e Cogoleto si sono imbiancate grazie alla combinazione tra le precipitazioni previste e le temperature attorno allo zero o negative. Per alcuni comuni si è trattato comunque solo di una spolverata.

Le stazioni dell’osservatorio meteo idrologico della Regione Liguria segnalano circa 2 centimetri di neve ad Amborzasco (Santo Stefano d’Aveto) e 3 centimetri a Valbrevenna nell’alta valle Scrivia. 14 i centimetri a Campo Ligure, in valle Stura. Il manto nevoso ha coperto maggiormente il savonese (Urbe 28 cm, Dego 23, Osiglia-Monte Sette Pani 45 cm).

di 20 Galleria fotografica Allerta neve 1-2 dicembre 2020









Nottata tranquilla invece per Genova, non interessata dalla neve che ha imbiancato invece l’entroterra. Nessun problema dal punto di vista della viabilità in città, qualche disagio per le auto invece nei comuni interni con il 118 che non segnala feriti gravi, ma solo qualche chiamata causata dallo slittamento delle auto sulle strade.

Sulle autostrade si segnala anche stamattina nevischio sulla A26 Voltri Gravellona Toce tra il bivio A10/A26 e Masone, mentre non dipendono dal maltempo le code di 1 km tra bivio A7/A12 Genova-Livorno e bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori e tra Genova Nervi e Recco per veicolo in avaria.

Forte vento sulla costa del Tigullio durante la notte, ma i vigili del fuoco non hanno segnalato problematiche.

Sul fronte del trasporto ferroviario viaggiatreno segnala pochi ritardi e solo in un paio di convogli in arrivo dall’entroterra sulla linea Acqui Terme-Genova e sulla linea Torino-Genova. Fa eccezione l’Intercity da Salerno a Torino Porta Nuova delle 7:11 in ritardo di 145 minuti.