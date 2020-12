Prende la coinquilina per la gola convinto che gli abbia avvelenato il cibo

Genova. Completamente ubriaco si è convinto che la coinquilina che viveva nella stanca accanto gli avesse avvelenato il cibo. Per questa l’ha aggredita prendendola per la gola e stringendola per alcuni secondi. E’ successo ieri sera in via Castelli a Sampierdarena.

Protagonista un 48enne romeno, che ha aggredito anche il secondo coinquilino arrivato in soccorso della ragazza.

All’arrivo degli agenti delle volanti l’uomo ha cominciato a urlare e a minacciare di tagliar loro la gola. Neanche in Questura ha desistito, continuando con le minacce di morte verso i poliziotti.

L’uomo è stato denunciato per percosse, minacce e violenza o minaccia a pubblico ufficiale.