Pra’, armato di coltello tenta di rapinare un passante: 33enne in manette

Genova. Gli ha puntato un coltello intimandogli di consegnargli il portafoglio. La vittima, però, un genovese di 31 anni, ha reagito e l’ha messo in fuga chiamando i carabinieri che erano in zona.

E’ successo ieri pomeriggio in via Pra’ nel ponente genovese. I militari hanno così raggiunto e arrestato un 33enne, anche lui genovese, per tentata rapina e per resistenza e danneggiamento.

Il giovane infatti, ubriaco, ha aggredito i carabinieri e danneggiato una porta della caserma.