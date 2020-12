Poliziotti salvano cane da un incendio e denunciano il proprietario e un amico

Genova. I poliziotti delle volanti sono intervenuti ieri pomeriggio per la segnalazione di un incendio in un abitazione di via Brocchi. L’appartamento, di proprietà di arte, avrebbe dovuto essere vuoto.

Entrati nell’abitazione hanno trovato un meticcio di grossa taglia molto spaventato per le fiamme che si stavano propagando, da una stufetta lasciata accesa, fino ai cuscini di un divano. Dopo aver messo in sicurezza il cane, gli agenti, tramite microchip, sono risaliti all’identità del padrone, un 44enne marocchino, attivandosi per rintracciarlo.

Qualche ora dopo, lo stesso si è presentato insieme a un 49enne genovese nell’abitazione che era presidiata da agenti della polizia locale.

I due, entrambi ubriachi, hanno preteso di entrare nell’appartamento dicendo di esserne i proprietari. Sono stati denunciatiper invasione di terreni e edifici e sanzionati per ubriachezza.

Inoltre, accompagnati negli uffici di polizia, dagli accertamenti è emersa la violazione dell’obbligo di dimora a carico del g