Piscine e palestre potrebbero riaprire a fine gennaio, ancora stop agli impianti sciistici

Genova. Cosa succederà dopo il 7 gennaio? Sono in tanti a domandarselo a cominciare dal mondo dello sport amatoriale e della cultura di cui in questi mesi si è di fatto smesso di parlare.

Ma se per quanto riguarda cinema e teatri ancora tutto tace, per piscine e palestre – la cui apertura a metà gennaio, data naturale della scadenza dell’attuale dpcm, sembra molto incerta – è intervenuto questa mattina il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora a provare a rassicurare.

“Penso sia possibile, seppur con alcune limitazioni, riaprire palestre, piscine e centri di danza entro la fine di gennaio ha detto il ministro stamattina al programma di Raitre Agorà.

Il ministro ha aggiunto che si dovrà tenere conto dell’andamento dei contagi, “ma l’apertura a fine gennaio è un obbiettivo raggiungibile. Vorrei lanciare un segnale di tranquillità”.

Spadafora ha parlato anche del decreto Ristori. A gennaio ne arriverà un quindi e per il settore sciistico sarà “sostanzioso perchè sicuramente saremo costretti a tenere ancora chiuse le attività, ma non stiamo abbandonando nessuno. La verità è che non siamo ancora usciti dalla crisi e dovremo farlo in contemporanea con la diffusione dei vaccini, entro gennaio”.