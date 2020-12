Cantieri e “tappo” in porto, mattinata di code sul nodo autostradale genovese e in città

Genova. Mattinata di traffico intenso sul nodo autostradale genovese e sulle direttrici che portano verso il capoluogo ligure. Più auto in circolazione per il periodo natalizio, qualche moto in meno a causa della pioggia, ma soprattutto cantieri e allagamenti in galleria stanno provocando diverse code.

Anche a Genova in città, sulla viabilità ordinaria, si segnalano code. In particolare sulla Guido Rossa e in lungomare Canepa, per chi viaggia verso levante, a causa dei rallentamenti agli ingressi dei varchi portuali. Già ieri si erano sollevate le proteste dei camionisti per i problemi e i rallentamenti in ingresso.

Sulle autostrade si segnalano ben quattro chilometri di coda sulla A12 tra Nervi e Genova Est, altri due chilometri tra Recco e Nervi (quindi circa 6 chilometri con pochi tratti scorrevoli).

Sulla A12, per cantieri e scambi di carreggiata, si sta in coda anche tra Rapallo e Chiavari, verso Livorno.

Coda di un chilometro sulla A10 Genova-Ventimiglia in direzione Ventimiglia, tra Pegli e Bivio A10/A26, sempre per lavori.

Sulla A26 coda per cantieri tra il Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone (un chilometro) in direzione nord e tra Ovada e Masone (2 chilometri) in direzione sud.