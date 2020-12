Perquisizioni dei carabinieri a Sori e Recco: tre arresti per spaccio

Sestri levante. Tre operazioni distinte tra Recco e Sori che hanno portato all’arresto di tre uomini, due italiani e un sudamericano, e sequestrato complessivamente oltre mezzo chilogrammo di sostanza stupefacente, bilancini elettronici di precisione e denaro contante ritenuto frutto dell’attività di spaccio. E’ il bilancio di un’operazione condotta dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Sestri Levante, con la collaborazione dei carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure e delle stazioni di Pieve Ligure e di Lavagna,

I militari hanno eseguito tre diverse perquisizioni presso due abitazioni private e un capanno dove era stato notato un sospetto andirivieni di persone.

Le prime due sono state effettuate a Recco e Sori lunedì pomeriggio. A Recco in casa di S. E., 37enne originario dell’Ecuador, gli uomini dell’arma hanno trovato oltre 200 grammi di cocaina, di cui parte già confezionata in dosi da un grammo, pronte per essere spacciate e denaro in contanti.

Sempre lunedì scorso, questa volta a Sori, in un’altra abitazione privata, i carabinieri hanno trovato e sequestrato oltre 300 grammi di marjuana e 10 grammi di hashish: a finire in manette è stato F.R., 46 italiano, residente nel comune rivierasco.

Infine mercoledì pomeriggio, sempre a Sori, è stato arrestato in flagranza di reato un italiano di 41 anni, P.M. Infatti, in seguito a un controllo in un capanno nella sua disponibilità, gli investigatori hanno trovato 33 grammi di cocaina e un bilancino elettronico di precisione.

I tre uomini sono stati arrestati e portati nel carcere di Marassi.

I militari ritengono che la sostanza fosse destinata ad essere venduta sulla piazza del levante genovese. La cocaina sequestrata, una volta tagliata e venduta al dettaglio, avrebbe potuto fruttare complessivamente oltre 40.000 euro.