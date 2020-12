Genova. Una segnalazione che arriva da un lettore che abita nella zona attorno alla stazione Principe.

La riceviamo e la pubblichiamo integralmente.

“Da alcuni mesi la zona della stazione Principe a Genova è invasa da numerosissimi furgoni “a cassone” appartenenti a imprese di noleggio (Hertz, Europcar, Amicoblu, ecc.) che sostano (specie nelle ore serali, ma spesso anche di giorno) occupando i già pochissimi spazi blu – a pagamento – antistanti e nei dintorni della Stazione. Questi mezzi, piuttosto ingombranti, trasportano evidentemente operai e maestranze per importanti lavori (Terzo Valico, Pavimental, Autostrade). Per carità, gli operai e dipendenti che utilizzano i treni debbono poter prendere un mezzo di trasporto per recarsi al cantiere, ma non è pensabile che tutte le sere ci siano 10 o 15 camionette (anche molte di più, una sera ne ho contate 18) a saturare i già pochi stalli riservati a brevi soste e a chi va a prendere i propri amici o parenti che arrivano in treno. La loro sosta peraltro non è di pochi minuti ma restano molte ore; ho visto i loro furgoni anche in salita Provvidenza negli spazi della Guardia di Finanza e giù in via Doria fin quasi al Palazzo del Principe. Questo è veramente eccessivo. Alla sera sovente non si trova più uno spazio dove lasciare l’auto nei pressi della stazione. Ci pare opportuno che le ditte noleggiatrici e le imprese che hanno in appalto i lavori escogitino soluzioni differenti dal lasciare tutti i furgoni là. Che si trovino un posteggio dedicato. predispongano una navetta dedicata, o una convenzione coi tassisti, o altro”.