Pam Panorama, donazione al Gaslini per il progetto solidale che fa il giro d’Italia

Genova. Anche quest’anno il Natale di Pam Panorama sarà all’insegna della solidarietà. In occasione delle festività la storica insegna della grande distribuzione ha consegnato 3 dispositivi per il monitoraggio delle funzioni vitali al reparto pediatrico dell’Ospedale dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Da sempre promotrice di molteplici attività benefiche in sinergia con associazioni no profit locali e nazionali, Pam Panorama ha portato il suo contributo solidale nei reparti pediatrici delle principali strutture sanitarie italiane a cui la storica insegna ha voluto far sentire la propria vicinanza donando beni di prima necessità, quali poltrone per triage pediatrico, culle neonatali, mascherine FFP2, camici monouso, igienizzanti, specchi con rotelle, dispositivi per il monitoraggio delle funzioni vitali e Tv Color.

Un’iniziativa solidale quella di Pam Panorama che non si ferma qui. Per far sentire la propria vicinanza a bambine e bambini ricoverati nei reparti di pediatria di alcuni ospedali italiani ha realizzato il libro “Tutto cambia, Matteo”, creato avvalendosi della collaborazione della casa editrice di Mestre, “Il libro con gli stivali”. Una piccola e rara realtà che racconta la passione per il proprio lavoro e l’amore per la bellezza. Un libro per scoprire il mondo e vivere una storia incredibilmente emozionante permettendo a chiunque di sentirsi parte di una comunità. Questi i valori che hanno spinto la storica insegna a progettare il libro che è stato distribuito nei reparti pediatrici degli ospedali italiani. Verrà inoltre distribuito gratuitamente in alcune scuole del territorio nazionale.

«Il nostro vuole essere un gesto di vicinanza e gratitudine nei confronti dei medici e del personale sanitario che si impegnano duramente ogni giorno per affrontare l’emergenza sanitaria a fianco di pazienti e famiglie. – afferma Dominga Fragassi, responsabile corporate marketing Pam Panorama – Comunità e vicinanza sono le parole che accompagnano Pam Panorama in questo anno davvero complicato. Essere presenti nel territorio a noi prossimo, contribuire a costruire comunità fondate sul sostegno reciproco è il nostro impegno più importante verso i territori in cui operiamo».

L’appuntamento fa parte di un progetto solidale più esteso a livello nazionale, che prevede la consegna di beni di prima necessità da parte di Pam Panorama. Oltre all’Ospedale Giannina Gaslini di Genova, l’iniziativa coinvolge altre strutture sanitarie italiane tra cui: l’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso, l’Ospedale dei Bambini Pietro Barilla di Parma, Fondazione Together To Go (TOG) di Milano, l’Ospedale Pediatrico Burlo Garofolo di Trieste, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, l’Ospedale di Dolo (Venezia), l’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano – in collaborazione con OBM Onlus -, l’Ospedale Regina Margherita di Torino – in collaborazione con Fondazione Forma Onlus –, l’Ospedale dell’Angelo di Mestre, il Dipartimento Salute della Donna e del Bambino di Padova – in collaborazione con la Fondazione Salus Pueri.