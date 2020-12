Orientamenti junior, due incontri on line per scoprire le scuole secondarie

Genova. Nell’ambito del Salone “Orientamenti junior” l’Ufficio scolastico regionale per la Liguria organizza due incontri con i genitori e gli studenti dedicati all’offerta formativa per la scelta della Scuola Secondaria di II grado.

Gli incontri saranno così strutturati: per quanto riguarda i licei, appuntamento al 16 dicembre ore 18,00 alle 19,30, e per iscriversi bisogna seguire questo link (link iscrizione) . Per gli li Istituti tecnici e i professionali l’appuntamento è per il 17 dicembre dalle ore 17,30 alle 19,30, di cui ecco il link per l’iscrizione (link iscrizione).

Gli incontri saranno tenuti dal Direttore Generale dell’U.S.R. Ettore Acerra e dal Dirigente dell’Ufficio III, Alessandro Clavarino, in collaborazione con dirigenti tecnici, dirigenti scolastici e docenti, che illustreranno le principali caratteristiche degli indirizzi di studio e risponderanno ai quesiti del pubblico.