Offshore Saipem in arrivo per manutenzioni ai cantieri navali San Giorgio

Genova. Con l’arrivo dell’unità offshore Saipem FDS, San Giorgio del Porto, storico cantiere navale del Gruppo Genova Industrie Navali (GIN), consolida la sua collaborazione con Saipem, azienda leader che opera nell’ambito dell’ingegneria, della perforazione e nella realizzazione di grandi progetti nei settori dell’energia e delle infrastrutture.

La Saipem FDS è una nave multiuso in grado di essere impiegata con grande versatilità nello sviluppo di campi offshore in acque ultra-profonde.

Già ospite nel 2012 presso Chantier Naval de Marseille, società cha fa capo al Gruppo GIN, Saipem FDS verrà sottoposta a lavori di manutenzione meccanica e di carpenteria, parte dei quali verranno svolti in banchina e parte in bacino, con l’impiego di quasi duecento persone al giorno tra tecnici e ingegneri. I lavori sulla nave, attualmente ormeggiata al Molo ex superbacino, verranno completati in circa tre mesi.

L’ultimo progetto portato a termine, nell’ambito della storica collaborazione tra la genovese San Giorgio del Porto e Saipem, risale al 2015 quando fu la drilling vessel Saipem 10000 a sottoporsi a lavori di riparazione e refitting sotto la Lanterna.