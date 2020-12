Genova. Con le ultime “mani” di pittura sulla pila 17, arriva a conclusione anche la verniciatura di tutte 18 le pile del ponte Genova San Giorgio: ora sono dello stesso colore dell’impalcato, così come immaginato e voluto dall’architetto Renzo Piano.

Ad annunciarlo è il sindaco Marco Bucci sulla propria pagina Facebook, aggiungendo che “proseguono intanto i lavori di dismissione e di risistemazione delle aree di cantiere”.

Foto 2 di 2



Sono ancora in corso infatti i lavori per sistemare i versanti, su cui nel frattempo viene seminata nuova vegetazione in linea con le caratteristiche del paesaggio, oltre che la ricostruzione di alcuni muri e fabbricati che erano stati demoliti per fare spazio al cantiere stesso.