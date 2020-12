Nuova denuncia per il ladro dell’Esselunga: trovato con parmigiano e whisky nello zaino

Genova. E’ stato trovato in giro in piena notte, intorno alle 2, con lo zaino pieno di merce di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

In dettaglio sette pezzi di parmigiano, due bottiglie di crema all’whisky e due bottiglie di bibite analcoliche.

L’uomo, un 29enne romeno, era in zona ponte Carrega in Val Bisagno. A sorprenderlo i poliziotti del commissariato di San Fruttuoso. Era stata la polizia a denunciarlo solo pochi giorni fa all’uscita del nuovo supermercato Esselunga di via Piave con parecchia merce non pagata.

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato per ricettazione un romeno 29enne, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona.

E’ stato denunciato per ricettazione. Inoltre, è stato sanzionato per la violazione delle norme anti-covid poiché in giro in piena notte e privo di mascherina.