Nudo nei vicoli e ferito a un orecchio dà in escandescenze: ricoverato in tso

Genova. Ieri sera, alle 22 gli agenti dei presidi del centro storico, con l’ausilio del reparto sicurezza urbana, sono dovuti intervenire in vico di Santo Sepolcro, tra piazza delle Vigne e via San Luca, dove un uomo, completamente nudo, dava in escandescenze.

Intorno a lui si era radunato un nutrito gruppo di cittadini stranieri che sono stati fatti allontanare.

Nel frattempo, gli agenti della polizia locale hanno cercato di calmare l’uomo in agitazione psicomotoria, senza riuscire, però, a placarlo. L’uomo è stato quindi portato nella sede di piazza Ortiz dove gli agenti hanno chiesto al 118 di inviare personale sanitario che ne potesse valutare le condizioni di salute.

Il medico intervenuto ha ritenuto necessario trasportarlo in ospedale per ricevere le cure del caso a un orecchio ferito. L’uomo ha, però, rifiutato più volte il trasporto in ospedale, tanto da costringere il dottore a firmare lo stato di necessità per Tso (trattamento sanitario obbligatorio) presso l’ospedale San Martino.