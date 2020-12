Non piove da giorni ma sulle autostrade attorno a Genova segnalati allagamenti

Genova. Normale lunedì mattina di traffico intenso sulle autostrade attorno a Genova. Quello che si verifica però, e succede da alcuni giorni, è la segnalazione da parte del concessionario di problemi legati ad allagamenti. Nonostante non piova da un paio di giorni almeno.

Si tratta di problemi che si verificano più che altro in galleria. Infiltrazioni, condensa e altre situazioni che spesso riguardano i tunnel dove l’acqua non può essere incanalata dalle onduline che sono state rimosse su richiesta del Mit, per sicurezza, nelle settimane passate.

Il risultato è un ulteriore rallentamento della viabilità, già messa alla prova dai numerosi cantieri, con restringimenti di corsia e scambi di carreggiata.

Al momento – ora di punta del mattino di lunedì – si segnalano allagamenti e code tra il bivio A7/A12 e Bolzaneto, sulla A7 in direzione Nord e sulla parte precedente della stessa tratta tra Genova Est e bivio A7/A12. Allagamenti ma al momento senza code anche tra Recco e Nervi, sulla A12. Insomma, tra il levante e il capoluogo una serie numerosa di pozzanghere e quindi imprevisti.

Si segnalano, ma per cantieri, anche i “soliti” tre chilometri di coda sulla autostrada A26 in direzione sud tra Ovada e Masone.