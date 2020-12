Nomine Asl, Ghini (Uil): “Finalmente anche queste nel segno del cambiamento”

Genova. “Oggi è arrivata finalmente l’ufficialità sulle nomine dei direttori generali delle cinque ASL della Liguria. Lo abbiamo sempre ritenuto utile e necessario e lo abbiamo sostenuto quando il presidente Toti ha tenuto per sé la delega alla sanità: oggi lo condividiamo e apprezziamo ancora di più questo passaggio fondamentale per i cittadini e i lavoratori della sanità della Liguria”. Lo dichiara il segretario della Uil Liguria Mario Ghini.

“La Uil della Liguria ha sempre sostenuto l’inadeguatezza della gestione dell’emergenza pandemica da parte di ALISA, dovuta al pressappochismo e all’impreparazione di chi la guidava. ALISA è stata portata – di fatto – ad essere una costosa e confusa sovrapposizione all’interno del sistema sanitario ligure – prosegue Ghini – invece che ente strumentale della Regione in grado di fornire un contributo aggiuntivo e specialistico al Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria nella guida della complessa macchina”.

“L’obiettivo di far rientrare ALISA in un contesto più organico, piace alla Uil che ne condivide lo spirito e la necessità – conclude – Proprio per questo apprezziamo la scelta di nominare a commissario a tempo l’attuale direttore generale della salute e servizi sociali della Regione Liguria Francesco Quaglia, al quale rinnoviamo i complimenti e gli auguri di buon lavoro insieme a tutti i direttori nominati oggi”.