New Racing for Genova ok al rally \"Ciocchetto\" con Canepa e la De Paoli

Genova. Positiva chiusura di stagione per la New Racing for Genova al rally Ciocchetto Event. La scuderia genovese, presente con cinque equipaggi alla gara toscana, ha infatti archiviato l’esperienza con due successi di classe ed uno di gruppo.

Al “Ciocchetto”, nuova convincente prestazione per il giovane Mattia Canepa che, occasionalmente in coppia con Giorgia Lecca ed al volante della sua Citroën C2, con una gara tutta sostanza ha conquistato sia il successo in classe Racing Star 1600 che quello di Gruppo, dove ha regolato il suo maggior antagonista di oltre 40″.

Tornate a gareggiare insieme, dopo l’esperienza alla Ronde Val Merula 2018, le sorelle Marta e Beatrice De Paoli hanno ottimizzato l’impegno conquistando, con la loro Suzuki Swift, il successo, seppur platonico, in classe R1B e la piazza d’onore nella graduatoria femminile.

Ripescato in extremis al posto di Angelo Ferrari, Luca Pierani, al via con la Citroën Saxo VTS e con Mara Miretti alle note, non è però riuscito ad andare oltre l’ottava posizione in classe N2.

La sorte non ha detto bene agli altri due equipaggi della New Racing for Genova presenti al “Ciocchetto”. Un’uscita di strada nella fase iniziale ha pregiudicato la partecipazione del vice presidente Luca Formentera, con il savonese Walter Terribile e la Suzuki Swift di Classe R1, che però è riuscito a disputare la seconda frazione come rientrante dopo il ritiro. La rottura di un semiasse della sua Peugeot 106 di Classe A5 nel corso della quarta prova speciale, infine, ha chiuso anzitempo la gara di Nicolò Franca, in lizza con la fidanzata Alessia Beroldo.

Nella foto (di Matteo Raggi): la Citroën C2 dell’equipaggio Canepa-Lecca