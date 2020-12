Genova. Non solo camion bloccati nella neve e nel ghiaccio. Il collasso delle autostrade alla prima vera nevicata della stagione in Liguria sta generando ripercussioni pesantissime anche nei tratti costieri che hanno visto solo la pioggia.

Il traffico è bloccato sulla A7 in direzione nord a causa dell’uscita obbligatoria a Bolzaneto. Di conseguenza si registrano lunghe code sull‘autostrada A10 in direzione Genova a partire da Pra’ e traffico congestionato in A12 verso Genova Ovest e Genova Bolzaneto. Per questo motivo è stato chiuso il casello di Genova Est sulla A12 in direzione Ponente.

Situazione critica anche sulla viabilità ordinaria, in particolare lungo l’Aurelia di Ponente e nei pressi del casello di Genova Aeroporto (che è rimasto chiuso perché l’autostrada non riusciva a smaltire il traffico). con ripercussioni a Sestri Ponente. Traffico bloccato nella zona di Sampierdarena e in via Canevari.

Problemi anche in corso Gastaldi dove si è verificato un cedimento del manto stradale.