Genova. Personale in allerta ma nessun problema, con il 98% dei mezzi in arrivo o in partenza dall’entroterra in orario e con un 2% di ritardi nell’ordine di pochi minuti. E’ questo in estrema sintesi il bilancio della prima nevicata dell’anno, mentre anche per domani, in vista del secondo allerta neve di dicembre, il personale è stato allertato.

«Dallo scorso 11 novembre tutti i bus collinari montano pneumatici da neve, mentre da qualche anno abbiamo un protocollo a disposizione per i casi di allerta – dice Roberto Rolandelli, direttore d’esercizio – nel corso della prima giornata di neve il sistema ha funzionato, grazie anche all’attivazione della centrale operativa, che ci consente di rispondere in pochi minuti ad eventuali emergenze”.

Il sistema è ben rodato e in caso di neve, così come in qualsiasi situazione di emergenza, c’è un continuo contatto tra la direzione operativa e i capo piazza, che sono una ventina.

Dunque, consuntivo positivo per il servizio Atp – dice l’azienda – al termine della prima giornata caratterizzata da una forte nevicata che ha interessato quasi tutto il territorio collinare e montano della Città Metropolitana. Alla fine i disagi per il pubblico sono stati ridotti e le limitazioni dei transiti hanno riguardato ben poche linee. Avendo da coprire una rete di circa 1500 chilometri, molti dei quali nell’entroterra, Atp si è strutturata in occasione della caduta della neve.

Ogni mezzo che percorre linee montane o collinari, monta gomme termiche, che quasi sempre vengono lasciate per tutta la stagione invernale. Inoltre in caso di neve, i mezzi superiori ai 12 metri vengono lasciati nei depositi e si fanno circolare solamente bus tipo daily, che sono moto più affidabili. Le catene vengono montate solamente in casi eccezionali, quando la coltre di neve sulle strade supera i 25/30 centimetri: «Ma per esperienza possiamo affermare che le gomme termiche sono sufficienti. Bisogna anche ricordare che le catene possono danneggiare i mezzi e le strade».