Neve a Genova, ancora limitazioni per alcune linee Amt in Valpolcevera e a ponente

Aggiornamento ore 11e20. Più del 90% delle linee è in servizio. Al momento non risultano più vere e proprie linee sospese, se si eccettuano i servizi integrativi indicati 01, 03, 04, 08, 09, 15 e 27.

Le linee 96 e 97 hanno ripreso con limitazioni.

Le linee 1, 7, 39, 65, 67, 82, 190, 272, 272/ e 275 effettuano servizio sui loro normali percorsi.

Le limitazioni alle ore 11.15 riguardano le linee:

Linee 62 e 62/ limitate al cimitero

Linee 63 e 63/ deviate per via Anfossi (linea 63/ non transita per via Artigiani)

Linea 71 limitata a Carpenara

Linea 96 limitata a Gainotti

Linea 97 limitata a Fabbriche

La Cremagliera di Granarolo ha ripreso servizio, temporaneamente sospesa la ferrovia Genova – Casella, attivato il servizio sostitutivo.

Le limitazioni alle ore 11.00 riguardano le seguenti linee:

Aggiornamento ore 10e15. Sono attualmente sospese per motivi di sicurezza solo le linee: 65, 96, 97, 190 e i servizi integrativi 01, 03, 04, 08, 09, 15 e 27.

Funicolare Zecca Righi ferma per motivi tecnici, salta le corse delle 10 e delle 10e20.

Le limitazioni alle ore 10.15 riguardano le linee:

Linea 39 limita ad Oregina

Aggiornamento ore 9e15. Più del 90% delle linee è in servizio. La linea 39 è regolare, hanno ripreso servizio le linee 53, 94 e 188.

Le uniche limitazioni alle ore 9.15 riguardano le linee:

Genova. Mattinata complicata non solo per chi si sposta con i propri mezzi privati. Il alcuni quartieri si segnalano corse molto diradate, dalle prime ore del mattino, a causa della neve.

Da Amt fanno sapere che comunque oltre il 90% delle linee è in servizio. Tuttavia sono attualmente sospese per motivi di sicurezza dovuti alla situazione delle strade le linee: 53, 65, 94, 96, 97, 188, 190 e i servizi integrativi 01, 03, 04, 08, 09, 15 e 27.

Le sole limitazioni alle ore 8.30 riguardano le seguenti linee:

La situazione dovrebbe migliorare nelle prossime ore, da un lato se sarà necessario alcuni mezzi si doteranno di catene, dall’altro la neve dovrebbe cedere anche per via del progressivo passaggio dei mezzi di servizio. Il rischio maggiore per la viabilità potrebbe essere rappresentato dal gelicidio, se gli spargisale non dovessero intervenire in tempo.