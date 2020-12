Neve a caos autostrade, i sindacati: “Aspi fa il solito scaricabarile”

Genova. “Come al solito Autostrade fa lo scarica barile e cerca di dare la colpa della paralisi in A7 ai camionisti”. Lo affermano Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti della Liguria.

“Abbiamo letto con stupore la nota di Autostrade in cui dichiarava di non capire come fosse possibile che alle 17 gli autisti fossero bloccati nonostante il divieto. Forse società Autostrade non si è resa conto che camionisti, corrieri, autisti di pullman e singoli automobilisti sono rimasti sequestrati talmente tante ore che, quando sono entrati lungo la rete autostradale, non vi era alcun divieto”.

“Quando il divieto è stato emesso – precisano i sindacati – gli autisti ormai erano bloccati e non potevano più uscire. Società Autostrade dovrebbe scusarsi”.