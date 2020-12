Genova. È uno dei simboli del Natale, un pensiero che si è soliti donare a chi si conosce e che si è soliti condividere con chi si vuole bene: stiamo parlando del panettone. Ma per molti non è così scontato.

Così nella notte di Natale alcuni agenti della Questura di Genova sono andati in giro per la città per regalare un panettone ai meno fortunati, coloro che vivono per strada e che magari sono soli e dimenticati anche in questo momento dell’anno, a prescindere dalla pandemia.

In cambio gli agenti genovesi hanno ricevuto un dono ancora più prezioso: il loro sorriso.