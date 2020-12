Natale in Media Val Bisagno con 10 mila euro per le iniziative del territorio: “Ricominceremo insieme”

Genova. Diecimila euro messi a bando per le iniziative natalizie, contributi alle Associazioni e alle Pubbliche Assistenze per la continuità operativa, Alberi di Natale collocati su tutto il territorio, per sostenere l’impegno della Comunità.

“Al Municipio IV Media Valbisagno il Natale è sempre stato un periodo “magico”, festeggiato con un intenso Calendario di eventi diffusi su tutto il territorio, ma come potrebbe essere “magico” un Natale nel quale più forte di tutto è il dolore per le perdite che il mondo ha subito? Come tutte le comunità, anche il nostro territorio è stato duramente colpito, negli affetti, nelle economie, nella socialità, tuttavia siamo stati felici e orgogliosi di constatare quanto il nostro vero Capitale Sociale e cioè le Scuole, le Parrocchie, le Associazioni, i Comitati, le Pubbliche Assistenze, i Cittadini Attivi, i Servizi stessi, abbia dato prova di essere il vero argine alla disperazione, lavorando fianco a fianco per aiutare chi aveva più bisogno, ma anche per continuare a difendere e valorizzare il patrimonio naturale e artistico del Municipio”.

Questo il messaggio di speranza e determinazione che arriva dalla Media Val Bisagno, che anche in quest’anno particolarmente difficile cerca di “dare movimento” alle realtà del territorio, mettendo sul piatto risorse finanziarei: “Le associazioni hanno risposto alle banditure municipali presentando una serie di proposte che verranno realizzate online e di cui potrà godere tutta la cittadinanza e di questo siamo molto contenti, ne verrà fuori comunque un bel Calendario degli eventi che presenteremo a breve – si legge nel comunicato del municipio – Le manifestazioni dirette del Municipio, invece, sono state ridotte al minimo per favorire tutte le iniziative di sostegno all’attività delle associazioni e degli enti del territorio, ma un segno visibile di presenza lo abbiamo voluto dare comunque: in ogni rione del Municipio (in uno spazio pubblico o in cortile scolastico) abbiamo portato un Albero di Natale”.

“Verranno allestiti e illuminati con l’aiuto della cittadinanza e, uno dopo l’altro, dimostreranno tangibilmente che qualcosa unisce il nostro Territorio: la luce della speranza, i colori di una socialità viva e vivace, il calore delle persone che vi sapranno leggere un messaggio di pace e l’immenso Grazie che dobbiamo a tutti i nostri concittadini. Ricominceremo insieme”.