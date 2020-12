Natale blindato, il Comune di Genova lancia le fiabe natalizie al telefono

Genova. Racconti, fiabe, poesie natalizie e testi della tradizione genovese sono i doni che, nei venerdì precedenti il Natale, l’Agenzia per la Famiglia offrirà in collaborazione con il Sistema Bibliotecario del Comune di Genova attraverso il numero verde 800098725.

Dalle ore 14 alle 19 del 4, 11 e 18 dicembre anziani, bambini, famiglie e tutti coloro che in questo periodo sono soli o malati potranno chiamare gratuitamente l’800098725 e scegliere tra le letture (anche in genovese) selezionate per loro dai bibliotecari e dai volontari delle biblioteche Berio, De Amicis, Benzi, Brocchi e Gallino.

«In questo periodo particolare l’Agenzia per la famiglia vuole trasmettere la gioia e la speranza del Natale ai nostri bambini e ai nostri anziani con questa iniziativa che aiuta a riscoprire le nostre tradizioni e la compagnia e il calore della lettura – spiega la responsabile dell’Agenzia per la Famiglia Simonetta Saveri -. L’iniziativa nasce grazie all’idea della signora Sebastiana Zito che ci ha contattato al numero verde proponendosi come lettrice e che ringraziamo. Si ringrazia inoltre la Direzione delle Biblioteche Genovesi per la preziosa collaborazione nella realizzazione di questo servizio alla città».

«Questa nuova proposta dell’Agenzia per la Famiglia si aggiunge a quella, altrettanto meritevole, del calendario dell’Avvento – dichiara l’assessore a Famiglia e Diritti Lorenza Rosso -. Riscoprire il valore del Natale ed esaltare l’atmosfera delle feste attraverso le letture è un altro prezioso modo di dimostrare vicinanza a tutti, in particolare ai bambini, alle famiglie e alle persone più fragili. Ringrazio tutti i soggetti coinvolti in questo progetto».

«Una bella iniziativa che porterà la narrazione del Natale genovese direttamente nelle case dei cittadini. In questo momento complicato, le “Letture natalizie” per bambini e anziani vogliono regalare qualche momento di serenità ai grandi e ai piccoli, ma anche a chi si sente solo e a chi sta male – commenta l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso –. Un piccolo, ma grande, omaggio natalizio che dimostra come dalla collaborazione possano nascere buone pratiche. Un grazie, dunque, ai bibliotecari, ai volontari e a tutti coloro che sono impegnati in questo progetto».

Inoltre sino al 24 dicembre, dalle ore 19 di ogni giorno, sulla propria pagina Facebook (www.facebook.com/agenziaperlafamigliagenova) l’Agenzia per la Famiglia continuerà a proporre il suo calendario dell’Avvento ricco di consigli, buone pratiche e suggerimenti su salute, scuola, corretti stili di vita e genitorialità curato da professionisti, operatori e volontari.

Numero verde: 800.098725