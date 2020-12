Natale al lavoro, il sindaco Bucci visita il reparto volo dei vigili del fuoco di Genova

Genova. Nella giornata di Natale, il Sindaco di Genova Marco Bucci, ha visitato il reparto volo dei vigili del fuoco della Liguria presso l’aeroporto “Cristoforo Colombo”.

Una visita molto gradita dai vigili del fuoco che ha permesso di descrivere il servizio reso in collaborazione con il servizio 118 e con la componente aero-soccorritori e sommozzatori che consentono soccorsi in tutti gli scenari ipotizzabili. Il primo cittadino è salito a bordo dell’AB 412, l’elicottero utilizzato per le operazioni di emergenza.

“A tutti i genovesi impegnati oggi al lavoro per garantire ogni tipo di servizio alla città vanno i miei ringraziamenti e i miei più sentiti auguri di buon Natale!”, ha aggiunto il sindaco.