Mezza Maratona delle Due Perle rinviata al 2022

Santa Margherita Ligure. L’Atletica Due Perle comunica che la 16ª edizione della Mezza Maratona delle Due Perle, originariamente prevista a Santa Margherita Ligure domenica 7 febbraio sul classico e panoramico percorso di andirivieni fra la cittadina ligure e Portofino, è stata annullata e rimandata al 2022, in data da definire.

La decisione è stata presa di concerto e con il pieno appoggio dell’amministrazione comunale e viene dopo un’attenta valutazione dei rischi dell’attuale generale situazione emergenziale Covid.

In compenso Atletica Due Perle comunica che, domenica 14 novembre 2021, prevede l’organizzazione della dieci chilometri Portofino Run, gara che, da qualche anno, è entrata nei cuori di molti perché unisce agonismo e partecipazione in un contesto ambientale mozzafiato. Gli organizzatori sono all’opera, già da adesso, per rendere la corsa su strada unica, indimenticabile, e con una starting list di livello internazionale.