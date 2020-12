Genova. Temporaneo miglioramento meteo sull’intera regione, ma già dal pomeriggio di giovedì ci sarà un nuovo aumento della nuvolosità accompagnato dai primi rovesci sparsi. Ecco le previsioni in dettaglio elaborate dagli esperti di Limet.

Giovedì 3 dicembre. Avvisi: al primo mattino venti tesi da nord sul centro-ponente. Cielo e Fenomeni: al primo mattino residua nuvolosità sul centro-levante e relativo entroterra, in rapido dissolvimento con il passare delle ore; mentre a ponente troveremo fin da inizio mattinata cieli generalmente sereni. Nel corso del pomeriggio nuovo aumento della nuvolosità specie sul centro-levante, dove saranno possibili dei deboli rovesci a partire dal tardo pomeriggio/sera con deboli nevicate nell’interno a partire dai 500 metri. Venti: al mattino moderati/tesi da nord sul centro-ponente, deboli altrove. Deboli variabili ovunque nel pomeriggio, si dispongono infine a rotazione ciclonica entro sera, più sostenuti dai quadranti meridionali a levante. Mari: tra poco mosso e mosso sotto-costa, fino a molto mosso al largo. Temperature: minime in calo specie nei fondovalle interni, massime in ripresa ovunque. Costa: min +3/7°C, max +7/12°C. Interno: min -5/+1°C, max +0/8°C

Venerdì 4 dicembre. Avvisi: nevicate abbondanti nell’entroterra savonese; cumulate elevate sul settore centro-orientale interno. Venti di burrasca dai quadranti meridionali e mare fino a molto agitato. Cielo e Fenomeni: giornata fortemente perturbata: rovesci anche intensi interesseranno l’intera regione. Nevicate diffuse fino a fondovalle nell’entroterra savonese, mentre a levante quota neve in rapido rialzo fino oltre i 1600/1800 metri (seguire i prossimi aggiornamenti). Venti: forti o di burrasca dai quadranti meridionali, moderati da nord nell’entroterra del ponente. Mari: da molto mosso ad agitato, fino a molto agitato sui bacini di levante. Temperature: in aumento sul centro-levante, stabili o in lieve calo nell’entroterra del ponente.

Sabato 5 dicembre. Avvisi: nevicate nell’entroterra savonese. Al mattino venti forti di scirocco a levante, in calo durante la giornata. Cielo e Fenomeni: rovesci sparsi sull’intera regione, nevicate nell’entroterra savonese (seguire i prossimi aggiornamenti)